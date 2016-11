Türgi politsei vahistas terrorismikahtlusega kaks opositsiooniliidrit

Telekanali NTV ja ajalehe Hurriyet andmetel vahistati Selahattin Demirtas oma Diyarbakiris asuvas kodus ja Figen Yuksekdag Ankaras seoses käimasoleva terrorismiuurimisega.

Türgi opositsiooniline ajaleht Cumhüriyet teatas teisipäeval pärast oma peatoimetaja ja vähemalt 12 toimetuse liikme kinnipidamist, et ei kavatse võimude survele järele anda.

"Me ei anna järele!" kinnitas Türgi ühe vanema ajalehe teisipäevane number, milles kahe vahistatud autori veerud olid jäetud tühjaks.

Istanbuli prokuratuuri teatel peeti ajakirjanikud kinni seoses uurimisega, mis kahtlustav vasakpoolset ilmalikku ajalehte Fethullah Güleni liikumise ja Kurdistani Töölispartei (PKK) toetamises. Ajaleht eitab süüdistusi.

USA ja Euroopa Liit on ajakirjanike vahistamise karmilt hukka mõistnud.

Türgis on vahistatud üle 35 000 inimese, keda kahtlustatakse sidemetes Güleniga, keda võimud süüdistavad juulikuise riigipöördekatse korraldamises.

Ankara on teatanud ka 15 kurdimeelse ja muu meediaväljaande sulgemisest.

Euroopa Nõukogu hoiatas nädalavahetusel Türgit surmanuhtluse taastamise eest ajal, mil Ankara hoogustas taas väidetavalt juulikuise riigipöördekatsega seotud inimeste vallandamist ja vahistamist.

"Surmanuhtluse rakendamine ei ole kooskõlas Euroopa Nõukogu liikmesusega," ütles 47-liikmeline organisatsioon, kuhu kuulub ka Türgi.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles laupäeval, et tema valitsus palub parlamendil kaaluda surmanuhtluse taaskehtestamist. Erdoğan ei täpsustanud, millal ettepanek parlamendile tehakse, kuid avaldas lootust, et see võtakse vastu ning ta saab selle ka kinnitada.

Türgi loobus surmanuhtlusest 2004. aastal, püüdes liikuda edasi Euroopa Liiduga ühinemise suunas.