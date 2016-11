Melania Trump pidas kõne netikiusamise teemal

Melania Trump ütles, et presidendi abikaasana üritaks ta parandada sotsiaalmeedia kultuuri, mis tema hinnangul on muutunud liialt karmiks ja õelaks. Naise arvates põhinevad sotsiaalmeedias aset leidvad solvangud tihtipeale välimusel ja teiste mõtete halvustamisel.

"Pole kuidagi vastuvõetav, et 12-aastane tüdruk või poiss satub internetis kiusamise või solvangute sihtmärgiks. On kohutav, kui see juhtub mänguväljakul, aga täiesti jälestusväärne, kui seda teeb keegi, kes peidab ennast nimetuna internetiavarustes," rääkis naine.

"Me peame leidma paremaid viise teineteisega rääkimiseks," ütles Melania Trump.