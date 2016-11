Putin võttis Euroopa migrandikriisi teemal sõna

Putin rõhutas, et ühiskonnal, kus ei suudeta lapsi kaitsta, ei ole tulevikku, edastab The Independent.

«Selline suhtumine hävitab moraali. See on häbiväärne, et Euroopa riigis vägistab migrant lapse ja kohus vaatab juhtunule läbi sõrmede. Ma ei saa aru, kuidas seal mõeldakse ja juhtunust aru saadakse, kuid lapsi mitte kaitsta suutval ühiskonnal ei ole tulevikku,» teatas Putin Moskvas peetud pressikonverentsil.

Möödunud nädalal langetas Austria kõrgem kohus otsuse, et 2015. aasta detsembris Viini ujulas last rünnanud põgeniku vastu ei ole piisavalt tõendeid ja seega ei saa teda vägistamises süüdi mõista.

20-aastane iraaklane selgitas kohtus, et tal tekkis seksuaalkriis, sest ta ei olnud saanud neli kuud seksida. Taksojuhina töötanud sisserännanu kasutas lapse kallal vägivalda ja siis läks uuesti basseinimõnusid natima. Ta sai seda teha seni, kuni vetelpäästjate poolt kutsutud politsei kohale jõudis.

Kõrgem kohus vaatas juhtumi uuesti läbi ja langetas otsuse, et iraaklast ei süüdistata enam vägistamises, vaid alaealise ründamises seksuaalsel eesmärgil. Ta jääb politsei valve alla kuni järgmise kohtuistungini.

Venemaa ja lääne suhted on olnud pingelised viimased paar aastat seoses Ukraina ja Süüria sündmustega, millest viimane on üheks migrandikriisi põhjuseks. Putin ei ole varem Euroopa migrandikriis teemal sõna võtnud.

Süüria, Iraagi ja Aafrika riikidest pärit rohkem kui miljon inimest on põgenenud sõja ja vägivalla eest Euroopasse.

NATO kritiseeris Venemaa sekkumist Süüria sõtta, mille tõttu võib tekkida uus põgenikelaine, mis paneb Euroopa veelgi suurema surve alla.