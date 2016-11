Soomes on 2015 – 2016 kadunud üle 3000 asüülitaotleja

Rootsi migratsiooniamet ütles eile, et plaan põgenikud ajutiselt kruiisilaevale elama panna ei õnnestu, sest luksusliku laeva omanikul ei õnnestunud vastavat luba saada, vahendab The Local.

Smugeldajatele mitte maksta jõudvaid põgenikke on hakatud organite saamiseks tapma

Endine inimsmugeldaja teatas meediale, et põgenikud, kellel ei ole raha, et maksta smugeldajatele Põhja-Aafrikast Euroopasse jõudmiseks, on sattunud organiäri hammasrataste vahele ja neid on hakatud tapma.