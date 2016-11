Kanada viljakusarsti kahtlustatakse vähemalt kahe patsiendi rasestamises oma spermaga

Kanada abielupaar Daniel ja Davina Dixon andsid viljakusarst Norman Barwini kohtusse, kui said teada, et Daniel ei ole nende tütre Rebecca bioloogiline isa, edastab BBC.

Davina Dixoni sõnul kasutas arst tema rasestamiseks, mitte tema mehe, vaid enda spermat ja selle tõttu tahavad nad kohtu kaudu kahjutasu saada.

Dixonid külastasid viljakustarst Barwinit 1989. aastal, ta tegi Davina Dixonile viljakusravi ja viljastas ta kunstlikut. Barwin võttis naise abikaasalt spermat, mis oli ette nähtud naise rasestamiseks, kuid millegipärast kasutaks selleks hoopis oma spermat.

1990. aastal sündinud Rebecca on nüüd 26-aastane.

«Rebecca sünni järgselt, tema lapsepõlves, teismeliseeas ja noore täiskasvanu eas arvas pere, et tütre bioloogiline isa on Daniel,» seisab kohtudokumentides.

Peres tekkis kahtlus veebruaris, kui Davina Dixon nägi Facebooki postitust, milles küsiti, kuidas sai kaks sinise silmavärviga vanemat saada pruunisilmse lapse. Ka Daniel ja Davina Dixonil on sinist värvi silmad, kuid nende tütrel Rebeccal on pruunid.

Pereliikmed lasid endale teha veretesti ja DNA-testi, mis kinnitasid, et Daniel Dixon ei ole Rebecca bioloogiline isa ja nad hakkasid viljakusarst Barwini tegevust uurima. Ilmnes, et see arst sai 2013. aastal trahvi, kuna ta viljastas Ottawa kliinikus kolm patsienti vale spermaga.

Lisaks leiti Rebecca ja arst Barwini pilte võrreldes, et neil on sarnased näojooned.

Rebecca Dixon leidis interneti abil 25-aastase Kathryn Palmeri, kes avastas 2015. aastal, et arst Barwin on tema bioloogiline isa. Mõlemad naised tegid DNA-testi, mis näitas, et nad on poolõed.

Palmeri vanemad olid samuti selle viljakusarsti patsiendid.

Dixonite advokaadi arvates võib olla veel neid naisi, keda Barwin oma spermaga rasestas ning nad loodavad need naised leida.