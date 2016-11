Galerii: kurdi naisvõitlejad liitusid Mosuli lahingutega

Väidetavalt lubas näiteks Iraagi kurdide armee Pešmerga naised eesliinile võitlema alles pärast seda, kui sai aru, et Islamiriigi niinimetatud pühasõdalastele ei mõju mitte ainult nende teele saadetud kuulid, vaid juba lihtsalt fakt, et tegemist on naistega. Naise käe läbi surres jäävat saavutamata ühe äärmusliku džihadisti edasiviiv unelm – jõuda märtrina paradiisi.