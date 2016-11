Valgevene liberaalid kutsusid loobuma oktoobripöörde tähistamisest

Oleme veendunud, et on saabunud aeg loobuda riiklikul tasemel 7. novembri, oktoobrirevolutsiooni aastapäeva tähistamisest, seisab erakonna avalduses.

Nende arvates ei ole see püha üldrahvusliku mõõtmega, vaid tähtis ühele kitsale rühmitusele - kommunistidele.

Nad võivad täiesti vabalt tähistada 7. novembrit ja Vladimir Ilitš Lenini sünniaastapäeva. Kuid öelgem otse - see on kildkondlik, mitte riigipüha. Ükskõik milline revolutsioon, sh oktoobrirevolutsioon toob surma, sõda ja vägivalda. Häid revolutsioone ei ole olemas, seisab avalduses.

Liberaaldemokraadid arvasid, et riigipühad peaksid olema pühad, mis ühendavad, millel on loov, mitte hävitav iseloom.

Avalduses märgitakse, et sellegipoolest ei tohi 7. novembrit unustada, sest kellegi jaoks on see pidu-, kellegi jaoks leinapäev.

Liberaaldemokraadid tegid ettepaneku kaotada 7. november riigipühana, või muuta see Venemaa eeskujul lepitus- ja üksmeelepäevaks.