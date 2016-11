Valge Maja jälgib murega Brexitiga seonduvat

«Argitame nii Ühendkuningriiki kui Euroopa Liitu olema läbirääkimistes paindlikud ja leppima selles kokku pragmaatilises, läbipaistvas, produktiivses ja tõrgeteta kulgevas protsessis,» ütles Valge Maja pressiesindaja Eric Schultz Briti kohtu eilset otsust kommenteerides.

Schultz ütles, et Washington jälgib arengut tähelepanelikult ning teeb nii Londoni kui Brüsseli ametiisikutega koostööd tagamaks, et Brexit ei häiriks finantsturge.

Valge Maja pressiesindaja rõhutas ka Ühendriikide ja Ühendkuningriigi erisuhteid. Tema sõnul on erisuhted Ühendkuningriigiga USA välispoliitika aluseks, kuid EL on asendamatu partner majanduskasvu hoogustamises ning piirkondlike ja globaalsete probleemide lahendamises.

Briti kõrgem kohus langetas eile otsuse, et peaminister Theresa May valitsus ei saa käivitada menetlust Euroopa Liidust lahkumiseks parlamendi heakskiiduta. Valitsus on lubanud otsuse ülemkohtusse edasi kaevata.

Briti valitsus ei saa paljalt rahvahääletuse otsusele tuginedes alustada Euroopa Liidust lahkumist, sest sõnaõigus on ka riigi parlamendil, otsustas eile kolmeliikmeline Briti kõrge kohus.

«Ühendkuningriigi põhiseaduse kõige fundamentaalsem reegel on see, et parlament on sõltumatu ning võib kehtestada või tühistada ükskõik millise seaduse, mida tahab,» teatasid kohtunikud. «Aastasadade jooksul on parlamendi suveräänsuse osana paika pandud, et kroon – ehk hetkel ametis olev valitsus – ei saa eelisõigust parlamendi kehtestatud seadustest üle sõita.»

Briti valitsus reageeris teatele lubadusega, et kaebab otsuse edasi ning lubab lahkumiskõnelusi alustada tuleva aasta märtsiks. Järgmisena läheb see küsimus otse Briti ülemkohtu ette. Seal asuvad seda tuleval kuul arutama kõik 11 ülemkohtunikku.

Euroopa Komisjoni pressiteenistus teatas vastuseks kommentaaripalvele Briti eilse kohtuotsuse kohta, et see pole teema, millel nemad võiksid spekuleerida.