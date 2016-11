Saksamaa kutsus vaibale Türgi saadiku

Saksa välisministeeriumi teatel hoiatas välisminister Frank-Walter Steinmeier suursaadikut, et terrorismivastast võitlust ei tohi kasutada ettekäändena opositsiooni mahasurumiseks.

Ministeeriumi allika teatel on Ankaral on küll õigus terroriohule vastu astuda, kuid see ei saa olla opositsiooni suukorvistamise ja trellide taha saatmise õigustuseks.

Türgi ja Saksamaa suhted on pinevad ka seoses 15. juuli putšikatsega Türgis. Ankara on Saksamaale ette heitnud 15. juuli putšikatsega seotud terroristide varjamist. «Teid (Saksamaad) mäletatakse ajaloos terrorismi võõrustajatena,» sõnas Türgi president Recep Tayyip Erdoğan eilses kõnes.

Selahattin Demirtaş ja Figen Yüksekdağ. Foto: SCANPIX

Kurdid: see on demokraatia lõpp

Kurdimeelse Rahvademokraatliku Partei (HDP) 11 parlamendiliikme, nende seas erakonna kahe esimehe Selahattin Demirtaşi ja Figen Yüksekdaği kinnipidamine tähistab Türgi demokraatia lõppu, ütles erakond täna.

«Nende meetmete eesmärk on parlamendi suuruselt kolmas partei kinni panna. See ei ole must päev üksnes meie parteile, vaid kogu Türgile ja piirkonnale, sest see tähendab Türgi demokraatia lõppu,» ütles HDP avalduses, lisas, et erakond ei allu diktatuuripoliitikale.

Internet oli blokeeritud

Uudisteagentuuri AFP teatel muutus Türgi sotsiaalmeedia täna hommikul pärast juhtiva kurdimeelse poliitiku kinnipidamist raskesti ligipääsetavaks. Sõnumisaatmisteenus WhatsApp ei toiminud ning kasutajad teatasid probleemidest ka Twitteri, Facebooki, YouTube'i ja teiste saitide kättesaadavuses.

Mitmete allikate teatel on selle taga võimud. Peaminister Binali Yıldırım ei kinnitanud küll otseselt interneti blokeerimist, kuid tunnistas, et aegajalt võidakse julgeolekukaalutlustel niisuguseid meetmeid kasutada.