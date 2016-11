May: Brexiti ajakava kohtuotsuse pärast ei muutu

«Ajastamine on Briti võimude asi,» ütles pressiesindaja Mina Andreeva pärast seda, kui Briti peaminister Theresa May helistas komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile, et informeerida teda kohutotsusega tekkinud olukorrast.

«President (Juncker) rõhutas eraldi, et austab Ühendkuningriigi õiguslikku ja põhiseaduslikku korda,» lausus Andreeva.

«Meil pole rohkemat kommenteerida ning lisaks me ei spekuleeri Suurbritannia ajagraafiku asjus,» lisas esindaja.

«Tegemist oli võrdlemisi lühikese telefonikõnega,» ütles Andreeva, kui tal paluti telefonikõnet iseloomustada.

Suurbritannia kõrgem kohus otsustas eile, et valitsus ei saa alustada menetlust EL-ist lahkumiseks parlamendi heakskiiduta. May teatas pärast otsust, et tahab jätkuvalt käivitada ühendusest väljaastumiseks vajaliku Lissaboni leppe artikli 50 hiljemalt 2017. aasta märtsi lõpuks.

Valitsus lubas kohtuotsuse vaidlustada. Selle jõusse jäämisel võib parlamendis toimuda Brexiti üle debatt, mille pikalevenimise tagajärjel on tõenäoline, et valitsus ei saa märtsi lõpuks menetlust käivitada.