Galerii: Putin avas Kremli lähedal Vladimir Püha kuju

Vladimir Püha elas 950.-1015. aastani ja valitses Kiievi suurvürstiriiki aastatel 980-1015. Tema oli see, kes tõi 988 aastal suurvürstiriiki ristiusu.

Kuju on 17 meetri kõrgune ja see valmis mõjuvõimsa õigeusukiriku toel.

«Vürst Vladimir on läinud igaveseks ajalukku kui vene maade ühendaja ja kaitsja, kui visionäärist poliitik,» ütles Putin. «Täna on meie kohus tõusta sellele vaimsele pärandile tuginedes üheskoos üles kaasaja väljakutsete ja ohtude vastu.»

Hiigelmonumendi püstitamine Kremli müürist mõne meetri kaugusele on riivanud kohalike muinsuskaitsjate tõekspidamisi ja UNESCO on hoiatanud, et Kremli staatus maailma kultuuripärandi paigana võib ohtu sattuda.

Algselt pidi kuju tulema linna kohal kõrguva künka otsa, kuid kümned tuhanded moskvalased andsid allkirja kavavastasele petitsioonile ning seejärel otsustati kuju paigutada Kremli lähistele.