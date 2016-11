Allika teatel said ameeriklastest sõjaväeinstruktorid surma, kui nad lähenesid oma veokiga Al-Jafri baasi värvavale ning nende pihta avati käsirelvadest tuli.

Esialgu pole teada, kes veokit tulistas. USA allikate teatel kogutakse infot koostöös Jordaania valitusega. Mitmed väljaanded on viidanud võimalusele, et sõdurid said surma omade tules.

«Me ei saa hetkel öelda, kas see oli tahtlik,» ütles üks USA allikas uudisteagentuurile AFP, kelle sõnul võis olla tegu ka arusaamatusega.