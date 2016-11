Galerii: Venemaal tähistati 17. sajandil saavutatud võitu Poola üle

Rahvusliku ühtsuse päevaga tähistatakse Vene vägede võitu 1612. aastal pealetungivate Poola vägede vastu ja sellega Poola võimu alt vabanemist. Venemaa ajalookäsitluse kohaselt andis vägesid juhtinud Kuzma Minini ja viikingitest pärinev väepealik Dmitri Požarski kangelaslik tegu hoo sisse vabastusliikumisele.

Esimest korda tähistati rahvusliku ühtsuse päeva president Vladimir Putini juhtimisel Venemaal 2005. aastal. Kui esimestel aastatel see venemaalaste suurt poolehoidu ei võitnud, olles pigem Kremli-meelsete noorteliikumiste ja marurahvuslaste kogunemispäev, siis pärast Krimmi annekteerimist on selle populaarsus võimude eestvedamisel kasvanud. See aga ei tähenda, et enamus idanaabritest teaks, mida sel päeval tähistatakse.