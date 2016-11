Üritus on välja reklaamitud kell seitse algavana, kuid veel 20 minutit hiljem lookleb tuhandeid mahutava Giant Centeri sissepääsu suunas pikk inimkett. Paljudel neist on kaasas Trumpi nimega plakat, peas punane «Make America Great Again» nokats või küljes mõni demokraatide presidendikandidaati Hillary Clintonit solvav märgis.

Kõik sisse ei pääsegi, kuid üllatavalt leplikult kogunevad väljajäänud sajad inimesed hoone seina äärde ülesseatud ekraani juurde, kus vilgub alustuseks animatsiooniklipp selle kohta, kui palju Clinton ikkagi emaile ära hävitas - 33 000.

See süüdistus on Trumpi üks peamisi leivanumbreid ning sarnaselt eelnevatele üritustele langeb see ka Hershey's soodsale pinnasele - rahvamass karjub üksmeelselt «Lock her up!»(«Pange ta kinni!»). Skandeeringut kuuleb õhtu jooksul veel korduvalt, tasub Trumpil ainult märksõna «Clinton» mainida. Kohaletulnute seas on enim noorepoolseid ja keskealisi inimesi, mõnel alkoholilõhnad juures, aga enamikul silmad vaimustusest hiilgamas. Eriti lähevad need põlema siis, kui küsida Trumpi kohta arvamust.

Trump ise tehnilise viperuse tõttu niipea ekraanile ei ilmu ning teda on ainult kuulda. Mingit suuremat pahameelt see ei põhjusta, sest rahvas hakkab kohe aktiivselt kaasa elama, vahele hea- või halvakspanuhüüdeid hõikuma ja muidu huilgama. Reaktsioonid tunduvad vahepeal nagu eelnevalt läbi harjutatud: kui on aeg «Boo!» karjuda, karjuvad seda kõik, kui on aeg rõõmust hõisata, teevad seda kõik.

Vabariiklaste presidendikandidaat ise kappab kõik teemad läbi, mis on nüüdseks juba siinkirjutajalegi pähe kulunud. «Ehitame Mehhiko piirile müüri!» («Jaa!» karjub rahvas), «Kes selle ees maksab?» («Mehhiko»).

Siiski on kavas ka paar värskemat vaimukat torget rivaali pihta, kelle kampaanias teevad kaasa nii Cher, Katy Perry kui ka Jay-Z. «Mina ei pidanud siia tooma J-Lo'd või Jay-Z-d. Olen siin täitsa üksi. Ainult mina. Ei mingit kitarri. Ei mingit klaverit. Mitte midagi muud,» mainib Trump esinemise käigus.

Foto: Eero Vabamägi

Ainuke teema, mis Hershey' inimesi väga käima ei tõmba, on Trumpi jutt latiinode ja mustanahaliste olukorra parandamise kohta. Kuulajate hulgas ringi vaadates seletab silm ka vaid paari mustnahalist. Siiski lõpetab Trump võidukalt: «Parandan olukorra, sest see riik suundub muidu põrgusse!» ja rahvas saab jälle huilata.

Teema jätkub aga sujuvalt Süüria põgenikega, keda tuleb sellises hulgas igal juhul riigist eemal hoida. «Hillary tahab neid 550 protsenti rohkem sisse lasta!» laiutab Trump käsi. Clinton tõepoolest on varem välja öelnud, et sellises sõjaseisukorras riigist, nagu Süüria seda täna on, võiks praeguse 10 000 põgeniku arvu kasvatada 65 000 tuhandele.

Giant Centerit ümbritseb hiiglaslik autoparkla, mis Trumpi ürituse jaoks puhul autosid täis. Ja nagu on inimesi, kes tuleks hea meelega viis minutit enne etenduse lõppu teatrist ära, et oma mantel esimesena kätte saada, hakkab ka Trumpi kõne viimasel kolmandikul inimesi saalist üha rohkem ära voolama, et pärast mitte ummikus istuda. See on siiski pigem mitteideoloogiline praktiline lähenemine, sest õhtu Trumpiga on süstinud neile kindlasti uue annuse rahulolu - lõpuks võib oodata muutusi.

Pennsylvania osariik on praeguses valimiskampaanias üks võtmetähtsusega osariike ning viimasel nädalal on kandidaatide toetuse vahe veelgi vähenenud. Pikalt on piirkonda peetud selgelt Clintonit toetavaks, kuid paari päeva eest tehtud Harperi küsitluse järgi toetab Pennsylvanias mõlemaid 46 protsenti, teiste küsitluste järgi on Clintonil vaid paar protsendipunktine edumaa.

Järjekord Hershey's Giant Centeri ees. Fotod: Eero Vabamägi

Sissepääs ja turvakontroll.

Kõik huvilised sisse ei mahtunud.

Trump ekraanil, vaatajad väljas õhtul, mida ühegi hinnangu järgi ei saaks soojaks nimetada.

Kuulsad punased nokatsid.

Noorukesed Clintonit pooldavad protestijad tänasel üritusel. Ühe arvamust avaldanud Trumpi toetaja sõnul toetavad need meeleavaldajad seda, et naise emakast loode välja rebitakse ehk teistsõnu abordiõigust.