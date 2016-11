Ajakiri Spiegel kirjutas oma veebilehel, et nende valdusesse on jõudnud kohtudokumendid, mis süüdistavad Zuckerbergi vihaõhutamises. Koos temaga lähevad väidetavalt veel kohtu alla Facebooki tegevdirektor Sheryl Sandberg, Euroopa reklaamijuht Richard Allan ja viimase kolleeg Berliinis Eva-Maria Kirschsieper.

Spiegeli andmeil esitas süüdistued advokaat nimega Chan-jo Jun. Oma hagis heidab ta portaalile ette, et see talub oma veergudel üleskutseid tapmisele, ähvardusi ning ka holokaustieitamist. Kõik need punktid on Saksa seadustega rangelt keelatud.

Facebook on varemgi sattunud kriitika alla selle eest, e eemaldavat kahtlast sisu liiga aeglaselt. Nii Facebooki kui Twitterit on selle eest mõistnud hukka ka Saksmaa justiitsminister Heiko Maas.

Eelmisel kuul mõisteti Würzburgis vangi mees, kes oli kirjutanud Facebooki postituse, mis kutsus üles vägivallale juutide, välismaalaste ja põgenike suhtes. Ehkki süüalune väljendas kahetsust, määrati talle karistuseks kaks aastat ja kolm kuud trellide taga.

Facebook on korduvalt kinnitanud oma vastuseisu vihakõnele ning lubanud tulevikus seotud postitused kiiremini eemaldada.