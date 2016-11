Vene meedia toetab varjamatult Donald Trumpi

Vene televisioonis pühendatakse USA valimisi kajastavates uudistes suurem osa ajast Trumpi süüdistustele, et demokraatide kandidaat Hillary Clinton on korrumpeerunud ja et valimistel tehakse kindlasti sohki.

«Clintonil on valida: ta kas saab presidendiks või läheb trellide taha,» teravmeelitses Kremli-meelne ajakirjanik Dmitri Kisseljov riikliku telekanali Vesti saates. Erinevalt Ühendriikide võimuladviku vastasest Trumpist on Clintoni selja taga USA julgeolekuteenistused, oligarhilised korporatsioonid ja meedia, lisas ta.

Kremli kontrollitavad telekanalid – kust venelaste enamik uudiseid ammutab –väljendavad muret Clintoni tervise pärast, seostavad teda seksiskandaalidega ja väidavad, et viimaste arvamusküsitluste tulemused on Demokraatliku Partei paanikasse viinud. «Minu kolleegid neis kanalites toetavad täielikult Trumpi ja näitavad Clintoni kohta kõike halba,» ütles liberaalse raadiojaama Ehho Moskvõ toimetaja Aleksei Venediktov.

Vene president Vladimir Putin on lükanud korduvalt tagasi väited, et Kreml ootab Trumpi võitu, aga eksperdid osutavad nende seisukohtade tugevale sarnasusele olulistes välispoliitilistes küsimustes nagu Süüria ja Ukraina.

USA presidendivalimised leiavad Venemaal laialdast kajastust, ehkki uudistes eelnevad neile mõistagi siseriiklikud teemad ja Venemaa sõjategevus Süürias. Teravdatud tähelepanu all on Clinton, keda iseloomustatakse kui russofoobi, sõjaõhutajat ja süüdistatakse Lähis-Ida verevalamises.

NTV saatejuhi Vladimir Solovjovi sõnul ei ole asi sellest, et Vene meedia toetaks Trumpi, pigem ei meeldi neile lihtsalt Clinton. Siiski kajastatakse Trumpiga seotud negatiivseid uudiseid kergelt ja pööratakse naljaks.

Viimastel nädalatel on Vene ajakirjandus keskendanud tähelepanu väidetavatele vigadele USA valimissüsteemis. Sellega toetatakse juba ette Trumpi hoiatust, et ta ei pruugi kaotuse korral valimistulemusi aktsepteerida.