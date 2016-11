«Mahran Saidov, Alsanbek Vadalov ja Tarhan Gazijev. Need nimed on kurikuulsad Venemaal ja kogu maailmas. Need on terroristide liidrid, kes tegutsesid Tšetšeenias,» ütles Kadõrov Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoğanile adresseeritud taotluses.

Ta avaldas lootust, et Vene peaprokuratuur saadab «terroristide väljaandmiseks vajalikud dokumendid.

Tema sõnul on usaldusväärseid andmeid, et kõik need isikud on «organiseerinud ja korda saatnud arvukalt terroriakte, tapnud sõdureid, politseinikke ja tsiviilelanikke».

Saidovi, Vadalovi ja Gazijevi Venemaale väljaandmine oleks väga tähtis – et terroristid saaks anda kohtu alla ja nad vastutaksid oma tegude eest, ütles Kadõrov.