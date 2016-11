Postimehe videolugu USAst Trumpi toetusürituselt: «Mina inimeste genitaale ei võrdle ja selle järgi ei otsusta»

Hooldusõde Lori Weidner sõnas Postimehele, et tema hinnangul on aeg selleks küps, et riigis midagi muutuks. «Oleme vanast väsinud. Olen 53-aastane ja tahan muutusi,» põhjendas naine. Trumpi naisteskandaalid Weidnerit ei häiri. «Et selline asi tuleb välja viimasel minutil, pärast kõiki neid aastaid? Ei usu,» sõnas ta.

Apteeker John Nakhta teatas, et tema toetab tegelikult mõlemat kandidaati, sest vihkamise õhkkond on juba liiga tugev. «Loodan aga, et tuleb suur muutus ning seetõttu toetan Trumpi veidi rohkem,» selgitas mees.

Koduperenaine Kristina Wetzel ütles, et tema ei võrdle inimeste genitaale ja ei langeta selle järgi otsust. «Enne tütred pahandasid, kui kasutasin sõna «vagiina», aga mind tõesti ei huvita, kas ta on see või mitte,» teatas kuue lapse ema. Trumpi eelistab Wetzel sellepärast, et riiki tuleb tuua muutusi.

Kuigi Trump väitis ukse taha jäänud inimestele videosilla vahendusel, et neid olevat väljas vähemalt 7000, oli seal inimesi vähemalt kümme korda vähem.

