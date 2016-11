Medvedev: Aleppo piiramise küsimus on Süüria võimude asi

«Aleppo on Süüria võimude teema, nemad peavad võtma vastu vajalikud otsused, kuna see on nende territoorium. Meie ainult aitame neid,» ütles Medvedev intervjuus Iisraeli telekanalile enne eelseisvat visiiti juudiriiki.

Medvedevi sõnul ei Aleppo piiramisel kasutatud viimase kahe nädala jooksul sõjalennukeid.

«Mis puutub üldist olukorda, siis lahendust saab leida ainult läbirääkimiste lauas, nagu ma olen seda öelnud. Tuleb teha jõupingutusi olemasolevate pingete leevendamiseks ja alustada läbirääkimisi. Me oleme andnud endast parima selle suunas,» ütles ta.

«Kahjuks ei ole meie (lääne) partnerid teinud seda, mida nad lubasid teha,» väitis Vene valitsusjuht.