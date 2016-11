Vene FSB asejuhiks määrati Kaliningradi oblasti ekskuberner

Valitsus arutab homsel istungil siseministri ettepanekul Eesti kodakondsuse äravõtmist riigireetmises süüdi mõistetud isikult, kes on tõenäoliselt endise kaitsepolitseiniku Aleksei Dresseni abikaasa Viktoria Dressen.

Loe analüütik Andrei Piontkovski teksti, mille pärast FSB otsis läbi võimukriitilise raadiojaama kontori

Tuntud Vene politoloog Andrei Piontkovski (1940) leidis jaanuaris Ehho Moskvõ internetilehel avaldatud blogikandes, et üha valjemini tiksuva vene-tšetšeeni katastroofi ärahoidmiseks on viimane aeg, et Tšetšeenia vabaneks Venemaa koosseisust ja... samuti vastupidi.