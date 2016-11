Malis miiniplahvatuses viga saanud Prantsuse sõdur suri

Sõjaväelane sõitis Malis soomukiga miini otsa, teavitas presidendiamet mehe vaprust tunnustades.

"Plahvatuses sai surma seersant Fabien Jacq ja kergemalt haavata veel üks sõjaväelane," kirjutati ametlikus teadaandes.

Rünnaku eest võttis vastutuse terrorivõrgustikuga Al-Qaeda seotud islamistide äärmusrühmitus Ansar Dine.

Samuti AL-Qaedaga seotud äärmusrühmitus Islami Magribi Al-Qaeda (AQIM) avaldas laupäeval video kahe mehe hukkamisest, keda süüdistati koostöös Prantsusmaa terrorismivastase võitluse üksustega Malis.

Videos tapetakse Mali päritolu Mohamed Ould Beih ja El-Hussein Ould Badi, keda nende mõrtsukad süüdistavad filmilõigul korduvalt koostöös prantslastega. Islamistide sõnul olid mehed prantslastele muu hulgas reetnud mitu relvapeidikut.

Videolõik nimega "Reeturid 2" avaldati islamistidega seotud meediakanalis Andalus Media.

Prantsusmaa viis sõdurid Malisse 2013. aasta algul, et aidata võimudel lüüa tagasi džihadistid, kes olid suure osa riigist vallutanud. Operatsioon Serval asendati hiljem operatsiooniga Barkhane, mis on viit Aafrika riiki hõlmav ulatuslikum pealetung islamistlikele rühmitustele. Sellest võtab osa 3000 Prantsuse sõdurit. Mali operatsioonides on surma saanud 18 prantslast.