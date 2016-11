Iraagi peaminister lubas Mosuli lähiajal vabastada

Peaminister kinnitas ajakirjanikele, et Iraagi väed ei kavatse peatuda ja islamistide terror saab Mosulis peagi läbi.

USA luuresatelliidi värsked pildid näitavad, et IS on ehitanud Mosuli kaitseks Iraagi valitsusvägede pealetungi eest muljetavaldavad rajatised. Texases asuv erafirma Stratfor avaldas laupäeval fotod, millel on näha pikki ridu betoontõkkeid, mullavalle ja kesklinna viivaid teid tõkestavaid rusuhunnikuid.

Džihadistid on lennuvälja ja selle lähedal paikneva endise sõjaväebaasi ümbruse hoonetest puhastanud. Stratfori arvates on selle eesmärk luua tingimused lähenevate Iraagi vägede paremaks sihtimiseks.

"Loodud kaitserajatised on Iraagi vägedele tõsiseks taktikaliseks väljakutseks" teel Mosuli kesklinna," hindas luurefirma esindaja.

Iraagi väed olid reedel sunnitud pühasõdalaste tugeva vastupanu tõttu taanduma.

"Seal on palju džihadiste. Oli targem taganeda ja uus rünnakuplaan koostada," ütles terrorismivastaste eliitvägede anonüümsust palunud ohvitser.

Mõned eliitvägede üksused jäid veel linna.

Ühendriikide juhitud koalitsioon on viimase paari päeva jooksul intensiivistanud õhurünnakuid, kuigi IS-i süüdatud autokummid on täitnud taeva linna kohal suitsuga. Suitsukardina eesmärk on rühmituse võitlejaid kaitsta.

Iraagi suuruselt teises linnas Mosulis on hinnanguliselt 3000-5000 võitlejat. Linnas arvatakse olevat lõksus umbes miljon tsiviilisikut.