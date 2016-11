«Nakatununa on registreeritud praegu ühtekokku 836 000 inimest. Kõigil neil on ametlik diagnoos,» lausus Pokrovski usutluses telekanalile Rossija 24.

Tema sõnul on aga veel umbes 500 000 HIV-positiivset, kes ei ole kontrollis käinud. See tähendab, et kokku võib Venemaal elada umbes 1,3 miljonit HIV-positiivset.

«Ainuüksi eelmise aasta jooksul registreeriti 100 000 uut juhtumit,» ütles Pokrovski ja lisas, et sama suurt arvu on oodata selle aasta lõpuks.