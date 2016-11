Ameerika politseinik valmistas kodutule roojavõileiva

San Antonio politseiohvitser Matthew Luckhurst viibis maikuus jalgrattapatrullis, kui ta pani fekaali kahe leivaviilu vahele, pakkis selle einekarpi ning jättis seejärel parsjagu maganud kodutu mehe kõrvale. Viieaastase staažiga Luchurst uhkustas seejärel oma teoga kolleegide ees, viimased kaebasid selle juulikuus edasi. Politsei üritas leida üles ohvriks langenud kodutu ja alustas sisejuurdlust.

Eelmisel nädalal lasi jaoskond Luchursti töölt lahti ja rõhutas, et tema teguviis ei iseloomusta ülejäänud korrakaitsjaid. «See oli nurjatu ja jälk tegu, mis rikub meie juhtpõhimõtteid – kohelda kõiki aususe, kaastunde ning austusega,» avaldas politseiülem William McManus. «Asjaolu, et tema kolleegid tundsid niivõrd suurt vastikust, et teatasid temast sisekontrollile – see tõestab, et sedalaadi käitumist ei taluta mitte kunagi,» lisas ta.

Luckhursti advokaat Ben Sifuentes väitis aga, et tema klient oli ainult naljatanud ning ei valmistanud tegelikult kodutule ebameeldivat üllatust. «Pelgalt see, et politseiülem McManus midagi väidab, ei tähenda, et see oleks tõsi,» lausus advokaat.

Statistika järgi tõusis San Antonio kodutute arv möödunud aastal 26 protsenti.