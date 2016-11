Iraagis lasi end õhku iirlasest islamivõitleja

Samal ajal levivad kuuldused, et koalitsioonivägede piiramisrõngas Mosulis on just välismaal sündinud vabatahtlikud võitlejad need, kes otsustanud jääda paigale ja võidelda. Kohalikku päritolu ISISe liikmed liikuvat koos oma peredega üle Tigrise jõe linna lääneosasse, mida on sõjaliselt lihtsam kaitsta.

an Irish #ISIS fighter make a Suicide attack in #Iraq . #ISIL "First fighter from Ireland I ever saw with #ISIS " pic.twitter.com/eAdbdqYqSG