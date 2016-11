Koalitsiooniväed alustasid pealetungi ISISe pealinnale

Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) nime kandvad liitlased ütlesid, et rünnakus käigus toetavad neid Ühendriikide õhulöögid. Samuti soovitasid nad tsiviilisikutel hoiduda kohtadest, mille läheduses viibivad ISISe võitlejad.

SDF – mille põhijõu moodustavad kurdi pešmergavõitlejad – on koostöös ameeriklastega muutunud viimase kahe aasta jooksul ISISe-vastase võitluse põhiliseks löögijõuks maa peal. Arvatakse, et kurdide omakaitseüksused terroristideks kuulutanud Türgi operatsioonist osa ei võta. Varem on Ankara teatanud, et ei kavatse nõustuda kurdide osalusega Raqqa vabastamisel.

ISIS kuulutas Raqqa oma niinimetatud kalifaadi «pealinnaks» aastal 2014.