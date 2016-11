18-aastane poiss nimetas võrgu «Daesh21». Daesh on ISISe araabiakeelne nimi, 21 aga tähistab poisi kodukoha, Dijoni provintsi sihtnumbrit. Asi jõudis võimudeni siis, kui netivõrku panid tähele naabrid ning teavitasid sellest politseid. Teismeline keeldus võimalusest teha sada tundi ühiskondlikult kasulikku tööd, seega määrati talle tingimisi vangistus.

Tema advokaat Karima Manhouli protestis otsuse vastu, öeldes Prantsusmaa meediale, et tegu oli kõigest sõnadega ja mingit sümpaatiat terroristide vastu tema klient ei tunne. Advokaadi sõnul ei leidnud ka uurijad teismelise juurest midagi kahtlast. «See oli lihtsalt rumal tegu 18-aastase noore mehe poolt, kes ei suuda seda selgitada,» lausus Manhouli.

Ta lisas, et tema meelest pole internetivõrgu nimetamine rühmitise järgi pealegi mingi austusavaldus. «See on neutraalne, see on mõttetus,» lausus advokaat.

Anonüümseks jäänud nooruk mõisteti süüdi tunamullu vastu võetud seadusetähe all, mille järgi on otseselt terrorismile provotseerimine või selle avalik kiitmine kuritegu. Süüdimõistmise korral võib rikkujaid oodata kuni viis aastat vanglat ja 75 000 eurot trahvi.