Vene sõjalaevad korraldavad kolmapäeval Läänemerel raketilaskmisi

Sõjalaevade meeskonnad harjutavad mereväeõppustel merelahingelemente peal- ja allveesihtmärkide vastu, viies läbi laevavastase raketisüsteemi Uran laskmisi kujuteldava vastase laevarühma simuleerivate sihtmärkide pihta, teatas Vene kaitseametkond oma veebilehel. Õhusihtmärkide vastu katsetatakse raketisüsteemi Redut.

«Lisaks ühisnavigeerimisele ja -manööverdamisele harjutavad laevad allveelaevatõrjeülesandeid ning peavad pardal õppusi kahjutõrje, radiatsiooni, keemia- ja bioloogilise kaitse osas. Samuti harjutavad nad sabotaaživastast kaitset ankrus ja seilates,» lisati teates.

Stoikii ja Soobrazitelnõi on mitmeotstarbelised korvetid, mis on suutelised hävitama pealvee- ja allveelaevu ning pakkuma meredessandile tuletoetust.

Uran on laevatõrjerakettidega Kh-35 varustatud lahingraketiheitja, mis mõeldud tabama raketi-, torpeedo- ja sõjalaevu. Redut on merel baseeruv vertikaalse stardiseadeldisega õhutõrje raketiheitja, mis on mõeldud hävitaja, ristleja ja korveti tüüpi laevadele.