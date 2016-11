Clintonil on kaks päeva enne USA valimisi arvamusküsitlustes edumaa

Telekanali NBC ja ärilehe Wall Street Journal tellitud üleriigiline küsitlus näitas Clintonile neljaprotsendist edumaad vabariiklasest rivaali Donald Trumpi ees toetusprotsentidega vastavalt 44 ja 40.

«Kui teil on koos vaid 44 protsenti häältest, näitab see, et te olete haavatavad, kui enamik eelistuseta valijatest otsustab käituda ühtmoodi,» ütles USA valimiste analüüsimisele keskenduva veebilehe FiveThirtyEight.com analüütik Nate Silver telekanalis ABC.

«Selles mõttes on mõlemal kandidaadil vaja kõrget valimisaktiivsust ning nad peavad lõpuni pingutama,» ütles Silver.

Telekanali CBS pühapäevaste küsitlustulemuste kohaselt on Clintoni minetanud edumaa Ohios ja Floridas. CBSi andmeil juhib Trump Ohios 46 protsendiga Clintoni 45 vastu ning Floridas toetab mõlemat kandidaati 45 protsenti valijaist.

Florida on tähtsaim kaalukeeleosariik, mille võitja saab endale 29 valijamehe hääle. USA presidendiks saamiseks tuleb koguda vähemalt 270 valijamehe toetus.

Teisipäeval peetavate presidendivalimiste saatus võib sõltuda umbes tosinast kaalukeeleosariigist, kus seis kahe kandidaadi vahel on eriti tasavägine.

Trump ja Clinton kasutavad viimaseid kampaaniapäevi valijatega kohtumiseks just neis osariikides.

«Valijameestekogu kaart on Clintoni jaoks vähem kindel kui (president Barack) Obama jaoks neli aastat tagasi,» sõnas Silver. «Parem on olla tema kui Donald Trumpi kingades, ent see pole kaugeltki kindel positsioon.»

Silveri veebileht prognoosis pühapäeval, et Clinton võidab presidendivalimised 64,2-protsendise tõenäosusega.

Küsitlustulemusi jälgiv veebileht RealClearPolitics näitab Clintonile 46,6-protsendist toetust Trumpi 44,8 protsendi vastu.