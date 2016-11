Renzi: Itaalia referendumil on vastamisi nostalgia ja tulevik

Nõrk lüli Matteo Renzi

Idaeurooplaste alateadvuses on hirm, et Venemaa asjus ei saa lõunarahvaid usaldada. Neil pole kogemusi, nad on kaugel ega mõista, mida tähendab elada Suure Karu külje all. Sestap polevat neil ka iseloomu, et Moskva ees selg sirgu lüüa.