FBI pole muutnud oma seisukohta Clintoni elektronkirjade asjus

Comey märkis, et uute avastatud kirjade osas teeb FBI uurimisrühm ööpäevaringset pingelist tööd, kuid varasemat hinnangut pole olnud põhjust muuta.

FBI teavitas möödunud nädalavahetusel USA seadusandjaid, et on avanud uue juurdluse seoses Clintoni elektronkirjavahetusega. Menetlus puudutas elektronkirju, mis leiti Clintoni lähedase abi Huma Abedini mehe ja endise kongresmeni Anthony Weineri arvutist. Osa kirjadest käsitlevad ka demokraatide presidendikandidaati.

Clintoni pressiesindaja sõnul on presidendikandidaat rõõmus, et «see asi on selja taga».

Juulis märkis FBI direktor James Comey, et puuduvad tõendid selle kohta, nagu rikkunuks Clinton välisministrina seadust. Ta nimetas tollal Clintoni tegevust ettevaatamatuks.

Clinton kasutas välisministrina valitsuse ja eraasjade ajamiseks eraserverit. Uudisteagentuur Associated Press avalikustas serveri olemasolu 2015. aastal ja sestpeale on see korduvalt olnud vabariiklaste ja avalikkuse löögi all.