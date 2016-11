Iraagis sunniti kodudest lahkuma sadu perekondi

Organisatsiooni väitel on tegemist kohalike kurdi võimuesindajate kättemaksuga sunniitliku äärmusrühmituse Islamiriik (IS) oktoobrikuise rünnaku eest.

Amnesty raporti kohaselt tühjendasid kurdivõimud pärast rünnakut sadade araabia perekondade kodud ja käskisid neil lahkuda. Kõnealuseid perekondi on umbes 250 ja neid süüdistati Islamiriigi toetamises.

Minemaaetute endi kinnitusel konfiskeeriti neilt ühtlasi dokumendid. Mitmed eelpoolmainitud perekonnad on juba varem mujalt Iraagist põgenenud ja otsisid Kirkukist kaitset.

Iraagi armee ja kurdiüksused lõid oktoobris tagasi Islamiriigi rünnaku. Kolm päeva kestnud kokkupõrgetes hukkus provintsi kuberneri teatel vähemalt 74 pühasõdalast. Rünnakus kurdi pešmergavägede kontrolli all olevale Kirkukile nähti IS-i katset juhtida tähelepanu eemale Iraagi julgeolekujõudude suuroperatsioonilt pühasõdalaste käes oleva Mosuli tagasivallutamiseks.

Iraagi väed jätkasid pühapäeval kolmandat päeva edasitungi Mosulis, üritades kinnitada kanda äärmusrühmituse Islamiriik (IS) kantsi idaosas. IS on osutanud Mosulisse sisenenud Iraagi eliitvägedeks peetava terroritõrjeteenistuse (CTS) sõduritele ägedat vastupanu.

Operatsioon 2014. aasta juunis IS-i kätte langenud Mosuli tagasivallutamiseks algas 17. oktoobril ning Iraagi sõdurid tegid esimese katse linna tungida reedel.

Iraagi vägede rünnak on võimaldanud mõnedel tsiviilisikutel linnast põgeneda, ent enamik Mosuli enam kui miljonist elanikust on endiselt linnas lõksus. Tsiviilisikud varjuvad nii pühasõdalaste kui ka valitsusvägede ja USA juhitava koalitsiooni sõjalennukite tule eest.

Bagdadi teatel on Iraagi valitsus viimase kahe päevaga vastu võtnud 9000 põgenenud inimest. Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni (IOM) teatel on alates Mosuli tagasivallutamise operatsiooni algusest ümber asuma pidanud umbes 34 000 inimest.