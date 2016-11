Postimehe USA päevik: kangestuvad sõrmed Clintoni kampaania lõpuüritusel

7. november

Pennsylvanias Philadelphia linnas toimub täna demokraadist presidendikandidaadi Hillary Clintoni viimane suurem kampaaniaüritus, kus on kohal ka Postimees. Ürituse alguseni on veel aega tund, kuid kohal on juba meeletud inimmassid. Esinemine toimub välitingimustes ning meediale on selle jaoks kohale toodud lauaread, mis jooksevad otse puude all.

Paremalt ja vasakult kostab ajakirjanike vaikset iroonitsemist valitsevate olude üle. Istun minagi siin, sõrmed külmast kangestumas, üritan kätte saada raskesti tabatavat internetiühendust ning ootan kannatamatult kõnede algust. Kostub köhimist ja täiesti kõrvalise teemana tuleb meelde, kuidas Hillary Clinton maadles mõne kuu eest kopsupõletikuga.

Äsja käis laval Bon Jovi ja rõhutas, et homme on tegu ajaloo tähtsama päevaga. Nüüd ilmub sinna Bruce Springsteen ja saab koheselt suurema aplausi osaliseks. Köhimine kõrval muutub valjemaks ja tihedamaks. Laul ise tundub väga pikk.

Springsteen räägib, et nüüd on võimalus paremaks Ameerikaks.

Pühapäev, 6. november

Tervitusi Pennsylvaniast! Kuna aga tänane päev möödus suurest Lääne-Virginias, siis alustuseks paar sõna sealsest elust. Päev algas Fairmonti motellist - ning motellid näevad siin välja tõesti sellised, et kes on mõnegi USA filmi elus näinud, sellele tulevad need tuttavlikud ette:

Foto: Eero Vabamägi

Motellituba seest. Foto: Eero Vabamägi

Kuigi Lääne-Virginia näol on tegemist ühemõtteliselt vabariiklasi toetava piirkonnaga, jääb praeguste valimiste puhul sellest väheks ning mitmetest kajastustes on piirkond saanud külge kõlavaid tiitleid nagu «Trumpi-maa», «koht, kuhu Clintonil pole asja» ning muidugi kaevurite ja kivisöega seotud lugematuid epiteete. Võib öelda, et see vastab mõttes tõele, kuid ei sisalda endas täit tõde.

Homme ilmub Postimehes lugu ühe Lääne-Virginia endise kaevuriga ning saab ette öelda, et osad klišeed tuleb tema puhul kindlasti kõrvale heita.

Osariigis ringi sõites nägi aga küllalt ka materialiseerunud eelarvamusi: lohakil treileripargid, Trumpi toetusmärgid maja ees, uhkelt lehvivad konföderatsiooni lipud, igas külast suuremas kohas McDonalds. Osariigi kaguosa apteegiriiulitel võib märgata käsimüügis ülitugevat valuvaigistist ja mitmeliitrist lahtistikanistrit (kuigi see on juba üleriigiline spetsiifika).

Treilerilinnak Lääne-Virginias Hundredis. Foto: Eero Vabamägi

Saab teha ka esialgseid järeldusi autoraadiost kuuldu põhjal - valimisreklaami (sest lisaks presidendile valitakse ka kohalikke võimuesindajaid ning senati ning esindajatekoja liikmeid) üheks läbivaks meetodiks paistab olevat vastase täielik mustamine - kui ikka oled vabariiklane, siis tuleb rivaali nimetada «liberaaliks» sellise häälega, nagu väljendaks mõnd solvangut.

****

Vahelepõige põnevasse uuringusse: Gallup avaldas hiljuti 87 000 intervjueeritavaga tehtud uuringu tulemused, kus selgub, et valged harimata mehed toetavad tõesti raevukalt Trumpi - kuid keskmiselt pole ta toetajad muust rahvastikust märgatavalt vaesemad, ka pole nende seas rohkem töötuid.

****

Õhtuks oleme jõudnud Pennsylvania osariiki, kus homme tõmbab demokraatide presidendikandidaat Hillary Clinton oma kampaaniale joone alla Philadelphias kohas nimega Independence Mall.

Nimest ei tasu end eksitada lasta, nii ameerikapärane kui see kampaania ka olnud on, kaubanduskeskuses ei lõppe ta sellegipoolest: Independence Mall kuulub suurde ajaloolisse kompleksi ning selle vastas asuvas ehitises allkirjastati USA iseseisvusdeklaratsioon.

Õhtusele üritusele koguneb tõeline raskekahurvägi: Barack Obama, Michelle Obama, Bill Clinton, Chelsea Clinton - ja ilmselt tähesära lisamiseks ka muusikud Bruce Springsteen ja Bon Jovi. Omaette huvi tekitab küsimus, milline on see valijasegment, kelle jaoks saab viimaseks, otsustavaks kaalukeeleks asjaolu, et just näiteks Bon Jovi soovitab Clintoni poolt hääletada. Või Cher.