Newyorklane Nicholas Horman: miks ma ei lähe valima

Pigem võiks võita Donald Trump, sest Hillary võiduga näeme, kuidas meie riik jätkab sama allakäiku: rohkem on sõdu ning rohkem tsentraliseeritud võimu koondub keskpankade, kaubandusühenduste ja põhimõtteliselt iga huvigrupi kätte, kes käivad Clintoni kokteilipidudel. Hillary on nende soovide rahuldamiseks täpselt õige kvalifikatsiooniga.

Trumpi võiduga näeme vähemalt midagi teistsugust ning tema kõige väiksem saavutus oleks see, et ta suudab juhtida riigi sellisesse kriisi, et hakkaksid toimuma tõelised muutused. See, kuidas riigi koorekiht reageeris tema kandidatuurile, paljastab, et ta lihtsalt ei sobi selle vägeva riigi jaoks mõeldud plaanidega. Aeg on muutusteks ja kaoses puhkeb õitsele uus elu.