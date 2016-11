Michael Moore: Donald Trumpi poolt hääletamine on legaalne terrorism

Moore on tuntud kui Trumpi äge vastane, kuid ta arvab, et hääletamisel ei tohiks lähtuda vihast, vaid loogikast ja tulevikuväljavaadetest, edastab The Independent.

Moore esines saates «Democracy Now», milles reklaamis oma uut filmi «Michael Moore in Trumpland», selgitades et Trumpi poolt hääletamist saab võrdsustada Brexiti ja terroriaktiga.

Moore’i sõnul saab ta aru, miks valgenahalised töölisklassi esindajad Trumpi teotajad on, kuid lihtsalt vihast ja kättemaksust tema poolt hääletades ei muuda riiki paremaks.

«Olen kohtunud paljude inimestega, kes tahavad hääletada Trumpi poolt. Nad teevad seda, kuna on riigi peale vihased ja õigustatult vihased. Need inimesed on oskustöölised, kui kaotasid töökoha ja peavad nüüd leppima halvema tööga, kus makstakse vähem. Nad jäid süsteemi hammasrataste vahele. Donald Trumpis näevad nad enda jaoks Molotovi kokteili, kelle abil nad tahavad õigluse taastada. Tegemist on seega legaalse terrorismiga,» selgitas filmimees.

Ta lisas, et Trumpi toetajad on muutnud Michigani, Ohio, Pennsylvania ja Wisconsini «Brexiti» ehk lahkulööjateks osariikideks.

«Ühendkuningriigis läks Euroopa Liidust eraldumine läbi tänu valgenahalisele töölisklassile. Kui see teoks sai, alles siis saadi aru, et lahkulöömine on tegelik, mitte mäng,» selgitas Moore.

Režissööri sõnul ei hääleta ameeriklased 8. novembril Euroopast lahkumise eest, vaid Donald Trumpi poolt hääletamine on senise USA lahkumine tuleviku USAst.