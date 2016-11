Inglased eelistaksid istuda lennukis Clintoni, mitte Trumpi kõrval

17 protsenti vastanutest leidis, et just Clinton on see poliitik, kellega võiks pilvede kohal kõrgudes ajaviiteks lobiseda. Trumpi kohta arvas sama kolm protsenti küsitletuist.

Neid mõlemat edestas pika puuga aga Suurbritannia välisminister Boris Johnson, keda näeks reisikaaslasena meeleldi 23 protsenti vastanuist. Paljud neist lootsid, et neil õnnestuks pinnida endist Londoni linnapead tema mõtete kohta Suurbritannia Euroopa Liidust väljumisest.

Teisele kohale tuli 20 protsendiga peaminister Theresa May. Parempopulistliku Iseseisvuspartei (UKIP) endine juht Nigel Farage tuli 13 protsendiga kolmandaks.

Uuring viidi läbi ligi tuhande briti hulgas. «Mida iganes ka keegi ei arvaks tema poliitikast, mulje Boris Johnsonist on kui meeldivast tüübist, kellega oleks lennu ajal tore rääkida,» kommenteeris üks korraldajaist Simon Press.