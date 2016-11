Nõunikud keelasid Trumpil iseseisvalt Twitteri kasutamise

Trump on varem kampaaniat õõnestanud ebasobivate, solvavate ja impulsiivsete tviitidega ning nõunikel on tulnud rabeleda, et kandidaadi kahjustada saanud mainet puhastada, edastab New York Times.

Trump on kampaania käigus mitmel korral avaldanud Twitteris tekste, mis on paljusid solvanud ja häirinud. Üks neist oli septembris-oktoobris, kui ta tümitas sotsiaalmeedias 1996. aastal Miss Universumi võitnud Alicia Machadot. Trump oli selle iludusvõistluse korraldaja ja tema arvates läks naine pärast võitu paksuks. Trump tegi 1996. aastal video ja kutsus ajakirjanikud jõusaali, kuhu saatis Machado treenima.

Trumpi arvates aitas vastaskandidaat, demokraat Hillary Clinton Venezuelas sündinud Machadol saada USA kodakondsus, et ta saaks teda kasutada ära valimisvõitluses.

Lisaks Machadole ja Clintonile võttis Trump ette ka sisserändajad, illegaalid, eriti mehhiklased, moslemid ja naised, kelle seas on mitmeid, kes süüdistavad Trumpi seksuaalses ahistamises.

Trumpi kampaaniajuht Stephen Bannon ja teised meeskonnaliikmed otsisid pidevalt viise, kuidas Trumpi räigeid sõnavõtte taltsutada ja pehmendada, kuid valimiskampaania viimases faasis tuli Trumpile määrata Twitteri kasutamise keeld. Viimase aja tviidid on olnud rahulikuma tooniga ja asjalikud ning arvatakse, et need on kirjutanud ta kampaania meeskonnaliikmed, mitte tema ise.

Vabariiklastele lähedal seisvate allikate teatel on Trump enne finišit närviline, hoiab meeskonda enda lähedal ja magab väga vähe.

Pinget lisas möödunud laupäeval Denveris toimunud intsident, milles häirija tõttu tuli julgeolekutöötajatel kandidaat lavalt minema viia.

Selles kõnes ründas Trump Clintonit, et ta kasutab oma kampaanias muusikuid, näitlejaid ja teisi kuulsusi ära, muutes kampaania «lahjaks».

«Mina ei vaja Beyoncé'd, Jay Z'd, JLO’d ega Jon Bon Jovi’d ennast reklaamima,» teatas Trump.