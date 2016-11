Raamat: François Hollande ja Hillary Clinton on 14. sajandi Prantsuse kuningate kaudu sugulased

Beucarnot`raamat «Dico de Politiques» ilmus möödunud neljapäeval ja selles on, et Clinton, kelle sünninimi on Rodham, on ema poolt pärit Kanada prantsusekeelsest osast Quebecist, tema kauged esivanemad olid Prantsusmaalt Kanadasse väljarändajad, edastab AFP.

Hillary Clintoni emapoolse suguvõsa juured ulatuvad tagasi Prantsuse kuninga Louis X-ni, kes oli Capet`suguvõsast pärit kuningas. Louis X oli Navarra kuningas ja Champagne’i krahv 1305 – 1316 ning Prantsuse kuningas 1314 – 1316.

Louis X jõudis Prantsuse troonil olla vaid 18 kuud, ametlikel andmetel suri ta kopsupõletiku tagajärjel, ajaloolaste arvates ta mürgitati.

Beaucarnot` andmetel on Holland’i esivanemad samuti pärit Capet`suguvõsast, kuuludes Louis X venna ja troonipärija Philip V (1292 – 1322) liini. See kuningas suri ilma meessoost pärijata, tal olid vaid tütred. Philip V oli Navarra ja Prantsuse kuningas 1316 – 1322.

Beaucarnot`andmetel on Hillary Clinton suguluses mitme staariga, kellel on Prantsuse juured, näiteks Madonna, Celine Dion ja Angelina Jolie.

Vabariiklasest presidendikandidaat Donald Trumpi isapoolne vanaisa Friedrich Trump pärineb Saksamaalt Kallstadtist. Ta migreerus 1885. aastal USAsse ja oli Klondike'i kullapalaviku ajal edukas restorani- ja bordelliärimees.

USAs on valimised homme ja küsitluse kohaselt on Clinton mõne protsendipunktiga Trumpist ees.