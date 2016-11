Hispaania politsei tabas «saatanliku» palgamõrvari

47-aastane Hamid Hakkar saadi möödunud reedel kätte Lõuna-Hispaania sadamalinnas Malagas, lisaks tabati kaks hispaanlast, kes aitasid tagaotsitul end varjata, edastab The Local.

«Ta varjas end Saatana maski ja kostüümi taha ning üritas end peita halloween’i järelpidu pidanute sekka,» teatas Malaga politsei.

Politsei avaldas foto, millel on näha punaste sarvede ja teravate hammastega kuradimaski, lisaks oli kinnipeetul mustadest kunstjuustest parukas ja must keep.

Alžeeria päritolu mees oli Prantsusmaal tagaotsitav palgamõrva, narkokaubanduse ja rahapesu tõttu.

2005. aastal mõistis Prantsusmaa kohus ta alaealise narkokaubitseja tapmise eest 15 aastaks vangi.

Hakkar sai hea käitumise eest vanglast kodus käija, kuid 2013. aasta novembris ta enam vanglasse tagasi ei pöördunud, vaid põgenes Hispaaniasse.

Hakkarile määrati 2010. aastal veel kahe aasta pikkune vangistus, kuna ta aitas itaallasest pangaröövlil Antonio Ferraral Prantsuse vanglast põgeneda.

Hakkaril endal õnnestus Pariisi vanglast 1998. aastal põgeneda, kui ta vahetas teda vaatama tulnud sõbraga kohad. Prantsuse politsei tabas Hakkari alles 2003. aastal.

Hispaania politsei jõudis Prantsusmaal tagaotsitud meheni oktoobri keskel, kui Malagast leiti palgamõrvari «esmaabipaun», milles oli kaks relva, summuti, laskemoona, kaheksa mobiiltelefoni, võltsitud isikut tõnedavad dokumendid ja 5000 eurot sularaha.