Trump ja Clinton lõpetavad valimiskampaania kaalukeeleosariikides

Mõlemal kandidaadil on täna tihe programm niinimetatud kaalukeeleosariikides, mis otsustavad, kas demokraatide kandidaadil Clintonil õnnestub muuta oma napp edumaa arvamusküsitlustes valimisvõiduks.

Vabariiklaste kandidaat Trump nimetas eileõhtusel kampaaniaüritusel Clintonit kõige korrumpeerunumaks kandidaadiks, kes on eales presidendiametit püüelnud ja kutsus oma toetajaid 8. novembril valimiskastide juures õiglust jalule seadma.

Endine välisminister Clinton jätkab kampaaniat täna hilisõhtuni.

«Tahan, et me kõik mõtleksime hetkeks, mida tunneme 9. novembril, kui me ei osutu edukaks,» ütles Clinton eile New Hampshire´ osariigis Manchesteris. «Loodan, et kui teie lapsed ja lapselapsed küsivad, mida te tegite 2016. aastal, kui kõik oli kaalul, saate vastata, et andsite hääle parema, tugevama ja õiglasema Ameerika poolt.»

Tänastel kampaaniaüritustel toetab Clintonit rida kuulsusi eesotsas president Barack Obama ja rokkstaar Bruce Springsteeniga. Viimaste arvamusküsitluste kohaselt edestab Clinton üleriigiliselt Trumpi kolme kuni viie protsendiga, kuid Trumpi toetus on tõusnud mitmes kaalukeeleosariigis.

Clintoni kampaania kergenduseks teatas Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) eile õhtul, et uus uurimine eksvälisministri eraserverilt saadetud ametialaste elektronkirjade suhtes ei too kaasa soovitust esitada endisele esileedile süüdistus.

USA presidendivalimised peetakse 8. novembril. Ühendriikide valimissüsteemis valib rahvas kõigis 50 osariigis valijamehed, kes omakorda valivad riigile presidendi. Valimiste võitmiseks tuleb koguda vähemalt 270 valijamehe toetus 538st. Ühendriikide järgmine president astub ametisse 20. jaanuaril.