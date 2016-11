Julian Assange´i saagas toimus pööre, kuid…

«Ecuador rahuldas Rootsi õigusabitaotluse ja ülekuulamise viib läbi Ecuadori prokurör,» teatas Rootsi prokuratuur täna. Prokuratuuri teatel toimub küsitlemine järgmisel esmaspäeval ning sellest võtab osa ka Rootsi uurija.

Rootsi prokuratuur soovib 45-aastast Austraalia kodanikku üle kuulata seoses talle esitatud vägistamissüüdistusega.

Rootsi võimud andsid vahistamiskäsu Assange’i tabamiseks 2010. aastal ning see on jõus tänini. Põhjuseks on ütlused kahelt naiselt, kes süüdistavad Assange’i vägistamises ja teistes süütegudes. Assange eitab süüd.

Osa naiste esitatud kaebustest Assange’ile on viie aasta möödumise tõttu juba aegunud. Üks neist puudutab seksuaalset kallaletungi, teine ebaseaduslikku sundi ning kolmas seksuaalset ahistamist. Vägistamist puudutav kaebus aegub aga 2020. aastal ning selle uurimist jätkatakse.

Assange, Rootsi diplomaadid ja prokuratuur ning Wikileaksi asutajale 2012. aastal poliitilise varjupaiga andnud Ecuadori võimud on pidanud pikki läbirääkimisi selle üle, et Rootsi prokurörid saaksid sõita Ühendkuningriigi pealinna Assange’i küsitlema.

Tänavu augustis teatas Ecuador, et lubab Assange’i küsitleda, kuid seda peaksid Rootsi uurijate asemel tegema hoopis Ecuadori prokurörid. Rootsi prokuratuuri tänane avaldus näitab, et lõpuks on riigid omavahel kokkuleppele jõudnud.

Küll aga on mitmed allikad avaldanud kartust, et kui uurimist viivad läbi Ecuadori uurijad, ei pruugita lahenduseni jõuda ning Assange´ile esitatud vägistamissüüdistus aegub. Samas on Ecuadori viimased sammud - näiteks Assange´i jätmine internetiühenduseta - märk sellest, et riigi suhtumine Assange´i võib olla muutumas.

Assange on väljendanud kartust, et Rootsi võimud annaksid ta välja Ameerika Ühendriikidele, kus teda ähvardab kohus tuhandete Ühendriikide valitsuse saladokumentide avaldamise pärast.