Trump FBI otsusest: Clinton on süüdi ja teda ootab kohus

«650 000 ekirja pole kaheksa päevaga võimalik läbi vaadata,» ütles Trump eile. «Inimesed, see pole võimalik. Hillary Clinton on süüdi.»

FBI juht Comey teatas eile, et büroo ei hakka uuesti Clintoni tegevust uurima, kuna hiljutises ekirjalekkes pole midagi, mis viitaks Clintoni süüle.

Trumpi sõnul on ta kindel, et uurimine viiks lõpuks tulemusteni. «Tema kuritegude uurimine vältab pika-pika aega,» ütles Trump, kelle sõnul ei lase FBI eriagendid Clintonil puhtalt pääseda.

Clintoni kampaaniat on saatnud kirjavahetusskandaal ajast, mil ta oli veel Ühendriikide välisminister. Kui suvel teatas FBI, et ei esita Clintonile süüdistust, siis oktoobri lõpus teatas büroo ühe teise uurimise käigus leitud kirjadest, mis võivad näidata, et Clinton jagas välisministrina oma isiklikku meiliserverit kasutades meeskonnaliikmetega riigisaladust sisaldavaid kirju.

«Uurimise käigus midagi sellist ei avastatud, mis oleks andnud põhjust oma juulikuist hinnangut muuta,» ütles Comey eile.

Trump on lubanud presidendiks saades Clintoni kirjasaagat uurida ning kui tema süü saab tõestatud, siis Clintoni vangi panna.