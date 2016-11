Lekkinud raport näitab brittide hirmu uute Vene tankide ees

Briti kaitseministeeriumis siseinfona jagatud teave varjutab usku Suurbritannia võimekusse Venemaa uute Armata tankidega võidelda. Sõjaväe salaluure juhtiva töötaja kirjutatud raportis kritiseeriti samuti valitsust, mis uute tankide väljatöötamist 20 aastat edasi lükanud on.

Raportis kirjutati, et ilma suurema suunamuutuseta kujutavad Venemaa uued Armata tankid endast viimase 50 aasta suurimat muutust tankitööstuses. Seal lisati, et uus tank on kergem, kiirem ja vaiksem, kui ükski selle lääne vastand. Armata tankid saavad olema digitaliseeritud, täisautomaatsed ja kaugjuhitavad. Sõiduki meeskonnale on loodud eraldi soomustatud kokpit selle eesotsas.