May pani India ultimaatumi ette

Briti peaminister May jäi visiidil Indiasse endale kindlaks, kuigi teda hoiatati, et see võib ohustada Brexiti- järgset kaubanduslepet Indiaga. India peaminister Narendra Modi soovis 90-minutilise eravestluse käigus leida Mayga ühise keele kahe riigi vahelise viisasüsteemi lihtsustamisel, kuid May püsis kõigutamatu.

India süüdistab Suurbritanniat viisasüsteemi muutmises, mis tõkestab India üliõpilastel peale lõpetamist tööd leida. Muutused viidi ellu aja, mil May oli siseminister. See on vähendanud India üliõpilaste arvu Ühendkuningriigis.

May sõnul on Suurbritannia nõus viisamuutused arutluse alla võtma juhul, kui India tõhustab nende indialaste tagasivõtmist, kellel riigis viibimise õigust enam ei ole. Sel juhul oleks Suurbritannia valmis kaaluma muutusi viisade hinnas, menetluse ajakulus ja kohtade arvus, kus taotlusi sisse saab anda.