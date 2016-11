Kurz ütles usutluses raadiojaamale Ö1, et Türgi peaks kujunema peateemaks ELi välisministrite järgmisel kohtumisel, kus tuleks kokku leppida ELi teistsuguses poliitikas.

«Viimastel aastatel on Türgi EList aina enam eemaldunud, kuid meie poliitika on jäänud endiseks. See ei saagi toimida. Vajame selgeid tagajärgi,» ütles minister. «Türgis vahistatakse opositsioonipoliitikuid, kiusatakse taga ajakirjanikke, vallandatakse teisitimõtlejatest ametiisikuid ja räägitakse surmanuhtluse taastamisest.»