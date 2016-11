Uuring: eurooplased pelgavad Trumpi võitu

Demokraatide presidendikandidaat Hillary Clinton on kirjavahetusskandaalis süüdi, ütles vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump Föderaalse Juurdlusbüroo avaldust kommenteerides.

Teravalt vastandlikud – nagu võitlus, nii ka lubadused

Viimaste arvamusuuringute järgi kujunevad homsed presidendivalimised Ameerika Ühendriikides tasavägiseks. Kampaaniamaraton on korduvalt tõestanud, et poliitika on ettearvamatu, ning lõplik selgus saabub loodetavasti homme.