Juncker: põgenike keeldumine asüülipaigast on ennekuulmatu

Junckeri sõnul on ennekuulmatu ja vastuvõetamatu, et Kreekasse ja Itaaliasse saabunud migrandid keelduvad minemast lennukitesse, mis suunduvad kuhugi mujale kui Saksamaale.

Komisjoni juht lisas, et mitme Euroopa Liidu riigi valitsused on valmis ülerahvastatud Kreekast ja Itaaliast põgenikke vastu võtma, kuid väga vähe on neid, kes ümberasustamisega nõustuvad.

EL käivitas 2015. aasta septembris ümberasustamisplaani, millega blokis jagatakse ümber umbes 160 000 sisserändajat. Oktoobri seisuga on blokisiseselt ümber asustatud umbes 7000 inimest.