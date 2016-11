USAs toimuvad presidendivalimised, milles senistel andmetel on juhtimas vabariiklaste kandidaat Donald Trump.

Rootsis tegutsev reklaamifirma Round & Round käivitas kampaania, mille eesmärgiks on aidata neid ameeriklasi, kes ei soovi vabariiklase Donald Trumpi presidendiks saades enam USAs elada.

Pildid ja video: 12 elanikuga Dixville Notch on USAs esimene paik, kus täna hääletada sai

USAs toimuvad täna presidendivalimised ning esimene valimispaik, kus valijad said hääletada, on Kanada piiri ääres New Hampshire’i osariigis Coosi maakonnas Dixville’i vallas asuv 12 elanikuga Dixville Notch.