Õppetunnid Islamiriigi koolis: kuidas valmistada pommi ja lüüa pea maha

Iraagi vanemate sõnul ei soovi nad, et nende lapsed midagi sellist õppima peaksid ja nad teevad kõik, et lapsi džihadistide eest peita, edastab The Independent.

Alates 17. oktoobrist, kui Iraagi väed alustasid Mosuli tagasivallutamist Islamiriigi käest, on sealt põgenenud tuhandeid tsiviilelanikke, kelle sõnul on nad mures, kuidas Islamiriigi julmus on nende lapsi mõjutanud.

Lahingud on jõudnud Mosulile üsna lähedale ning piirkonnast on möödunud nädalalõpu andmetel põgenenud 34 000 inimest. ÜRO arvates põgeneb alates 2014. aastast Islamiriigi käes olnud Mosulist umbes 200 000 – 700 000 inimest. Mosul oli enne sõda suuruselt teine linn Iraagis, kus elas kaks miljonit inimest.

Mosulist lõunas asub Jadah põgenikelaager, mille elanikud kardavad seni, et nende lastest võivad Islamiriigi võitlejad saada.

«Mu lapsed on sõja tõttu väga kartlikud, nad nutavad sageli. Tahan, et mu lapsed saaksid hea hariduse ja tulevikus töö, mitte ei oleks Islamiriigi kahurilihaks,» teatas end Karimiks nimetanud nelja lapse isa organisatsioonile Save the Children.

Islamiriigi äärmuslike vaadete tõttu ei tohi nende poolt vallutatud aladel tüdrukud haridust saada, samas nad nõuavad peredelt poegi, keda nad saaksid oma loodud koolides õpetada võitlejateks.

«Meie põgenikelaagris on lapsi, kes on saanud Islamiriigi džihadistide väljaõppe, kuid nad said põgeneda. Osa lapsi oli umbes 40 päeva nende koolis ja treeninglaagris, kus neile öeldi, et neil on luba tappa Iraagi armee sõdureid, kuna sõdurid on vaenlased,» selgitas Karim.

Mehe andmetel õpetab Islamiriik korraga välja 50 – 100 last, osa neist lastest saadetakse kohe pärast väljaõpet sõdima ja nad hukuvad lahingutes.

Islamiriigi võimu all elavad lapsed peavad koolis vaatama julmi propagandavideoid, samuti õppevideoid, milles õpetatakse, kuidas valmistada pomme ja teha rünnakuid.

«Üritame lastele selgeks teha, et Islamiriigi õpetused ei ole õiged, need ei ole õige islam ega koraan. Ütleme lastele, et nad ei usuks kõike, mida neile öeldakse,» lisas Karim.

Karmi lastel oli õnne, sest nad ei pea Jadah põgenikelaagri koolis õppima tapmist ja pommivalmistamist, vaid nad saavad sõjas kogetud julmusest taastuda.

Mosulis on lõksus umbes 1,5 miljonit inimest ning Islamiriik kasutab Iraagi armee vastu seal ühte oma lemmikrelva, inimkilpi, mis tehakse strateegiliselt tähtsate hoonete juurde.

ÜRO kutsus Iraagi armeed üles looma Mosulis tsiviilelanike jaoks põgenemisteid, et need inimesed saaksid oma elu päästa, sest piirkonnas jätkub lahingutegevus veel mõnda aega.