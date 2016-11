Kuuldused sellest, et prints Harry ameerika näitlejannaga kohtamas käib, hakkasid levima sel kuul. Avaldus kinnitas, et paar on tõesti juba mõned kuud koos olnud ning teatas, et pole õige, et preili Markle`ile meedia poolt selline kohtlemine osaks saab.

Avalduses seisis ka, et prints ei astu tihti kõmuajakirjanike välja mõeldud lugude tõttu ametlikke samme, kuid praegusel juhul on piir ületatud.